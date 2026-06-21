Kto nas tu wsadził?

Oczywiście, że nie są, jeśli nie dodamy „od siebie”. Problem w tym, że zawsze potrzebny jest punkt odniesienia. Poruszając się, każdy człowiek zmienia cały system przestrzennych koordynatów wokół siebie i w dodatku robi to w czasie. Wszystko się więc wokół nas skraca lub wydłuża w stosunku do prędkości, z jaką się poruszamy.