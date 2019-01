Groził prezydentowi Radomia. Twierdzi, że to miała być „prowokacja artystyczna"

35-letni Kamil M., mieszkaniec powiatu radomskiego, we wtorek zamieścił na Facebooku zdjęcie noża wbitego w drzewo, a post podpisał "Witkoski będziesz nastempny" (pisownia wpisu oryginalna). Wpis dotyczył prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego.

Po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego zdjęcia, mężczyzna został zatrzymamy przez pomorską policję, która przewiozła go do Radomia. Wczoraj został przesłuchany.

– Podejrzany przyznał, że zamieścił zdjęcie, sam je wykonał w dniu publikacji. Jego zamiarem nie było uczynienie krzywdy prezydentowi, ale, jak mówił, chciał sprowokować do dyskusji. Określił, że miała to być „prowokacja artystyczna”. Prokurator nie uzyskał jednak precyzyjnego wyjaśnienia na to stwierdzenie – mówiła Beata Galas, rzecznik radomskiej prokuratury w rozmowie z echodnia.eu.

Dzisiaj sąd przychylił się do wniosku prokuratory o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu tymczasowego wobec Kamila W. Mężczyźnie grożą dwa lata więzienia.