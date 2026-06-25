Kosiniak-Kamysz chce stawiać warunki Ukrainie. "Nie może być tak, że zapomni"

W czwartek w Gdańsku rozpoczęła się Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy, która potrwa do piątku. Organizatorami wydarzenia są Polska i Ukraina.

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku

Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (URC 2026). To doroczne spotkanie przywódców państw wspierających Ukrainę oraz ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy.

Celem konferencji jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie kraju. W poprzednich latach Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbywała się w: Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano.

Ukraińskiej delegacji przewodniczy premier tego kraju Julia Swyrydenko.

– W ciągu kolejnych dwóch dni Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy oczekujemy podpisania ponad 160 umów wartych 100 mln euro – powiedziała w czwartek w Gdańsku premier Ukrainy Julia Swyrydenko.

Kosiniak-Kamysz: Nie może być tak, że Ukraina zapomni o roli Polski

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, powiedział podczas konferencji prasowej w Budapeszcie, iż "nie może być tak, że Ukraina zapomni o roli, jaką Polska odegrała, szczególnie w pierwszych miesiącach i odgrywa do dzisiaj, pod względem transportu sprzętu wojskowego".

– 90 proc. transportu pomocy humanitarnej, pomocy militarnej, idzie przez Polskę – przypomniał.

Szef MON podkreślił, że "jeżeli Ukraina tego nie widzi, nie chce tego widzieć czy chce zapomnieć o trzech mln uchodźców, których przyjęliśmy bez obozów dla uchodźców, co zasługuje absolutnie na pokojową nagrodę Nobla dla wszystkich Polaków, którzy otwarli serca i domy, mam nadzieję, że Ukraina o tym nie zapomni".

– Te kontrakty będą dotyczyły różnych przedsięwzięć, od militarnych, wymiany zdolności (…), wymiany dotyczące inwestycji energetycznych, Starlinki, też interkonektory. (…) To wszystko powoduje, że Ukraina przetrwała – stwierdził.

Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że "my będziemy jasno stawiać nasze warunki".

– Polskie firmy mają prawo być obecne w odbudowie Ukrainy – podkreślił.

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