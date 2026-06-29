Próba otrucia Nawrockiego? Do akcji wkracza prokuratura

"15 maja 2025 r. w trakcie spotkań Karola Nawrockiego w ramach kampanii wyborczej z mieszkańcami Ząbkowic Śl. i Dzierżoniowa, miało dojść do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia i chwilowej utraty przytomności ówczesnego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które mogło być skutkiem podania substancji zagrażających życiu lub zdrowiu" – czytamy w komunikacie prokuratury.

Prof. Nowak: Nawrockiego próbowano otruć

Wcześniej prof. Andrzej Nowak, autor książki "Skąd się wziął Karol Nawrocki", która jest wywiadem rzeką z prezydentem, powiedział, że w czasie kampanii wyborczej Nawrockiego próbowano otruć.

Według relacji Nawrockiego, po jednym ze spotkań wyborczych w Ząbkowicach Śląskich poczuł nagłe osłabienie. – Jakby ktoś wyłączył mi organizm – mówił. Dodał, że poprosił współpracowników o pomoc w dotarciu do autokaru.

Prezydent opowiedział w książce, że po odzyskaniu świadomości nie pamiętał przebiegu zdarzenia. Jak relacjonował, współpracownicy mieli mówić o gwałtownych objawach, w tym silnych wymiotach i drgawkach. Jeden z nich stwierdził, że był przekonany, iż Nawrocki nie przeżyje.

Prezydent wspomniał też o ostrzeżeniach ze strony służb dotyczących potencjalnych zagrożeń i sytuacji, które mogłyby zostać wykorzystane przeciwko niemu.

– Od początku kampanii słyszałem od ochrony różne ostrzeżenia, np. że nie powinienem całować kobiet w rękę, że to może być sposób, żeby mnie podtruć, że poruszam się po bardzo wąskiej linii ryzyka i że prędzej czy później coś takiego może się wydarzyć – powiedział.

Wybory prezydenckie 2025

Prof. Nowak był przewodniczącym obywatelskiego komitetu poparcia Karola Nawrockiego. W listopadzie 2024 r. podczas kongresu PiS w Krakowie historyk ogłosił, że Nawrocki będzie obywatelskim kandydatem na prezydenta popieranym przez ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego.

W czerwcu 2025 r. Nawrocki pokonał w drugiej turze kandydata KO Rafała Trzaskowskiego i w sierpniu objął urząd prezydenta RP.

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