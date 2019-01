Morawiecki apeluje: Uczyńmy nasze życie publiczne lepszym

Premier podkreślił, że bardzo potrzebujemy narodowego pojednania i zgody. Jak dodał, jest wstrząśnięty zabójstwem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. – Zginął prezydent Gdańska, człowiek będący na służbie. Zginął podczas wydarzenia, które miało łączyć w dzieleniu się dobrem. Stało się wielkie zło. Ale spróbujmy przekuć je w dobro – mówił.

Szef rządu zaapelował też do "do wszystkich polityków, do liderów opinii, ludzi mediów, kultury". – Uczyńmy nasze życie publiczne lepszym, a debatę publiczną uczyńmy spokojniejszą, mądrzejszą i pełną należytego szacunku do siebie nawzajem. Tak zresztą też rozumiem słowa rodziny sp. prezydenta Adamowicza, wzywające do obniżenia temperatury sporu, do pozbycia się, do niekarmienia agresji różnymi słowami czy czynami. Bądźmy ludźmi, którzy nie tylko mówią, ale też rozmawiają – stwierdził.