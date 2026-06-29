Prezydent podpisał ważną ustawę. Uproszczenie niektórych procedur

Kancelaria Prezydenta poinformowała w poniedziałek, że prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany mające uprościć procedury administracyjne oraz rozszerzyć stosowanie tzw. milczącej zgody.

Ustawa z dnia 11 czerwca 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco wprowadza zmiany zwiększające liczbę przypadków, w których przepisy szczególne przewidują możliwość załatwienia sprawy administracyjnej w sposób milczący (z zastosowaniem instytucji z art. 122a Kodeksu postępowania administracyjnego).

Rozszerzenie tzw. milczącej zgody w procedurach administracyjnych

Chodzi o następujące ustawy: 1) o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi; 2) o podatku rolnym; 3) o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 4) Prawo o ruchu drogowym; 5) o gospodarce nieruchomościami; 6) Ordynacja podatkowa; 7) o transporcie drogowym; 8) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 9) o opłacie skarbowej; 10) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 11) o bezpieczeństwie imprez masowych; 12) o usługach płatniczych; 13) o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi; 14) o odpadach; 15) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 16) o konsumenckiej pożyczce lombardowej; 17) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Postępowanie przy umorzeniu zaległości podatkowych

Co istotne, ustawa wprowadzi m.in. zasadę, że w przypadku wniosku o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie wnioskodawcy, jeżeli w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej organ podatkowy nie wydał decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w tej sprawie. Zasada ta ma zastosowanie gdy kwota zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej objęta umorzeniem wnioskowanym przez tego samego podatnika do jednego organu podatkowego w zakresie danego podatku nie przekracza w roku podatkowym wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Ustawa wprowadza przy tym ograniczenia w stosowaniu powyższej instytucji (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa).

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