Afera w Szpitalu Południowym zaczyna obciążać cały rząd. Napięcia w koalicji

Według rozmówców dziennika, sprawa przestała być wyłącznie problemem warszawskiej Koalicji Obywatelskiej i zaczyna obciążać cały obóz rządzący. Koalicjanci oczekują podjęcia reform systemowych w ochronie zdrowia, w tym zmian dotyczących finansowania służby zdrowia i zasad wynagradzania lekarzy.

"Fakt" cytuje anonimowego polityka koalicji spoza KO, który ocenił, że obecna sytuacja powinna stać się impulsem do rozpoczęcia głębszych reform systemu ochrony zdrowia. Rozmówca gazety wskazał również, że w koalicji "nie brakuje głosów", iż minister zdrowia "ma problem z komunikacją".

Afera dotyczy doniesień o nieprawidłowościach na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Południowego. Sprawą zajmuje się prokuratura, a temat stał się przedmiotem politycznych sporów wewnątrz koalicji rządzącej i warszawskiej Platformy Obywatelskiej.

Według Interii, mniejsi koalicjanci obawiają się politycznych skutków afery dla całego rządu i krytycznie oceniają reakcję władz Warszawy oraz KO. Rozmówcy portalu wskazują, że kryzys w ochronie zdrowia stał się jednym z najpoważniejszych wyzwań wizerunkowych dla obozu Donalda Tuska.