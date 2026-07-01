Jednak weto? Nieoficjalne doniesienia z Pałacu Prezydenckiego

Prezydent Karol Nawrocki zdecyduje o zawetowaniu ustawy o statusie osoby najbliższej – informuje Radio Eska.

Rozgłośnia donosi, że w środę w Pałacu Prezydenckim odbędzie się "spotkanie ostatniej szansy" w tej sprawie. Na godz. 16.30 zaplanowano spotkania prezydent z poseł PSL Urszulą Pasławską, współautorką ustawy o statusie osoby najbliższej.

Jak podkreśla parlamentarzystka w rozmowie z Radiem Eska, otoczenie Karola Nawrockiego jest dużo bardziej krytyczne do takich regulacji, niż sam prezydent. – Umówiliśmy się, że po zakończeniu całego procesu legislacyjnego dojdzie do spotkania. Takie spotkanie będzie miało w ciągu kilku godzin miejsce i wierzę że to będzie dobre i konstruktywne spotkanie. Ale ostatecznie zdaję sobie sprawę, że mamy nad tym wszystkim jeszcze coś takiego jak politykę – mówi Urszula Pasławska.

Przepisy przygotowane przez ludowców i polityków Lewicy wprowadzają możliwość zawarcia umowy u notariusza przez dwie osoby, pozostające w związku. Umowa pozwoliłaby na wspólne rozliczanie czy dostęp do dokumentacji medycznej partnera. W ubiegłym tygodniu ustawę przyjął Senat, a pod koniec maja zyskała większość w Sejmie.

Ofensywa LGBT. Kotula snuje plany adopcji przez pary LGBT

Katarzyna Kotula, pełnomocnik rządu ds. równości oraz wiceszefowa Nowej Lewicy twierdzi, że jej środowisko ma ambitne plany i nie zamierza zatrzymać się na ustawie o statusie osoby najbliższej.

– Uważam, że ustawa, idealne byłoby rozwiązanie takie, gdybyśmy mieli ustawę o rejestrowanych związkach partnerskich i tam powinna być możliwość przysposobienia dziecka wewnątrz rodziny i pewnie w przyszłości tak będzie, wprowadzić powinniśmy wtedy, kiedy będzie większość do tego w Sejmie i w Senacie i odpowiedni prezydent albo prezydentka, równość małżeńską. I w ramach równości małżeńskiej, małżeństw jednopłciowych, kiedy zostałyby wprowadzone, tam powinna być możliwość adopcji – mówiła dalej Kotula.