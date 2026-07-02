Nie żyje jeden z najbogatszych Polaków. Miał 64 lata

29 czerwca zmarł Dariusz Oskroba – wieloletni prezes zarządu Zakładów Piekarskich Oskroba i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej branży piekarniczej. Przez ponad cztery dekady rozwijał rodzinny biznes, który z lokalnej piekarni wyrósł na jednego z największych producentów pieczywa w Polsce.

Nie żyje Dariusz Oskroba. Miał 64 lata

Pożegnanie przedsiębiorcy pojawiło się w mediach społecznościowych sieci Piekarnia Oskroba.

"Z głębokim smutkiem informujemy, że odszedł Dariusz Oskroba – założyciel i wieloletni współwłaściciel naszej piekarni. Był człowiekiem niezwykłej przedsiębiorczości i wizji. Dzięki swojej pasji, innowacyjnemu podejściu oraz konsekwencji w działaniu przekształcił niewielką piekarnię w nowoczesne, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako „Szef” – nietuzinkowa osobowość, urodzony lider z licznymi, nieszablonowymi pomysłami. Dla wielu z nas był inspiracją" – czytamy we wpisie.

"Zapamiętamy także jego charakterystyczne powitanie. Zamiast zwyczajowego „dzień dobry”, często witał nas słowami „Chleb dobry”, wywołując uśmiech i podkreślając swoje przywiązanie do piekarskiego rzemiosła. Ten prosty gest na zawsze pozostanie częścią wspomnień o Nim" – dodano.

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Twórca potęgi jednej z największych polskich piekarni

Dariusz Oskroba objął kierownictwo rodzinnego przedsiębiorstwa w 1981 roku. Historia firmy sięga jednak lat 30. XX wieku, kiedy powstała pierwsza piekarnia prowadzona przez rodzinę Oskrobów. Dzięki konsekwentnemu rozwojowi, inwestycjom i rozbudowie sieci produkcji marka Oskroba zyskała ogólnopolską rozpoznawalność i ugruntowała swoją pozycję na rynku.

Sukces przedsiębiorstwa przełożył się również na wysoką pozycję rodziny Oskrobów w rankingach najbogatszych Polaków. W zestawieniu magazynu "Forbes" Dariusz Oskroba wraz z rodziną znalazł się na 40. miejscu wśród najzamożniejszych osób w kraju. Według szacunków opublikowanych w rankingu wartość majątku rodziny Oskrobów wyniosła około 2,69 mld zł.

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