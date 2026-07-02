Posiadał dziecięcą pornografię. Działacz PSL zatrzymany

Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego usłyszał zarzut z art. 202 par. 4a Kodeksu karnego, który mówi: "Kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu". Ariel Sz. obecnie przebywa w Zakładzie Karnym w Barczewie – dowiedziała się Telewizja Republika.

– Szczegóły będę znał po rozmowie z prokuratorem prowadzącym – przekazał w rozmowie ze stacją prok. Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

"Zachowywał się jak świr"

"Znaleźliśmy potwierdzenie informacji u czterech informatorów, w tym u wpływowego polityka obozu władzy, przewodniczącego jednej z komisji" – poinformowała TV Republika. Jak podano, na sprzęcie elektronicznym należącym do Ariela Sz. mundurowi zabezpieczyli brutalną pornografię dziecięcą, na której nie tylko dochodziło do gwałtów na dzieciach, ale też do łamania ich palców. Zarówno policja, jak i prokuratura nie chce jednak ujawnić żadnych szczegółów.

– Panie redaktorze, od dawna było z nim coś nie tak, kolokwialnie mówiąc, zachowywał się jak świr – powiedział w rozmowie z Republiką "parlamentarzysta, który współpracował z Arielem Sz.". Stacja stwierdziła również, że działacz PSL to "bliski współpracownik byłego burmistrza Kętrzyna Krzysztofa Hećmana".

Afera pedofilska w Kłodzku

Niedawno cała Polska żyła aferą pedofilską w Kłodzku. Przypomnijmy, że 45-letni Przemysław L. został skazany na 25 lat więzienia za przestępstwa seksualne popełnione na nieletnich dziewczynkach, zoofilię oraz rejestrowanie tych czynów na filmach i zdjęciach. Jego była żona Kamila L., w przeszłości działaczka Platformy Obywatelskiej, została skazana na 6,5 roku pozbawienia wolności za nieudzielenie pomocy małoletniej – swojej córce z poprzedniego związku, będącej ofiarą gwałtu, a także współudział w znęcaniu się nad zwierzętami.

Po serii medialnych publikacji Koalicja Obywatelska w powiecie kłodzkim wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że Kamila L. od ponad dwóch lat nie należy już do struktur partii. W 2018 r. kandydowała w wyborach samorządowych. Natomiast jeszcze w 2024 r. pełniła funkcję pełnomocnika wyborczego lokalnego komitetu. Aktywnie udzielała się politycznie, publikując w mediach społecznościowych zdjęcia z wpływowymi politykami KO.

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