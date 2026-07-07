Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, poinformował w poniedziałek, że przekazane Ukrainie donacje łącznie wyniosły około 16 mld 450 mln zł, z czego w latach 2024-2026 wartość ta wyniosła 1 mld 550 mln złotych.

Rząd Tuska oddał Ukrainie pociski do systemu Patriot

Rząd Donalda Tuska oddał Ukrainie m.in. pociski rakietowe PAC-3 do systemu Patriot.

Pociski PAC-3 MSE to jedne z najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. W obliczu trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a następnie ataku USA i Izraela na Iran oraz intensywnego zużycia tego typu rakiet, pozostają one towarem deficytowym. Są przy tym bardzo drogie – jedna sztuka PAC-3 MSE kosztuje kilka milionów dolarów.

Fakt oddania Ukrainie przez rząd Donalda Tuska pocisków PAC-3 MSE, spotkał się z krytyką opozycji – PiS i Konfederacji.

Sikorski kpi z PiS i Konfederacji. "Za chwilę pokłócą się o to, kto jest Napoleonem"

Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ, ocenił we wpisie na platformie X, że "PiS i Konfederacja ścigają się na antyukraińskość". "Za chwilę pokłócą się o to, kto jest Napoleonem" – stwierdził.

Wcześniej w poniedziałek, przed odtajnieniem przez Władysława Kosiniaka-Kamysza donacji dla Ukrainy, szef MSZ ocenił, że "powinno wpłynąć bardzo dobrze na relacje Polski z Ukrainą, bo pokaże, jak dużo Ukrainie pomogliśmy".

– Wiem, że opozycja żądała tego ze złośliwości, ale skoro żądają, to pokażemy kilkadziesiąt donacji, których dokonał poprzedni rząd i przecież miał w tym wsparcie ówczesnej opozycji – powiedział.

Dodał, że "niestety na taką mądrość nie stać dzisiejszej opozycji, gdy zmieniły się role".

Szef dyplomacji podkreślił w tym kontekście, że mimo tego "polityka nie powinna się zmienić", ponieważ Putin nadal jest groźny, a pokonanie Ukrainy nadal byłoby złe dla Polski.

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