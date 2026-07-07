Bosak krytykuje wywiad Budanowa. "Używa języka analizy stosunków z wrogiem"

Kyryło Budanow, szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego, udzielił wywiadu RBK-Ukraina. Ocenił, że niedługo nadejdzie punkt kulminacyjny w kryzysie z Polską.

Budanow uderza w Polskę

– Ten (punkt kulminacyjny) na pewno nastąpi wkrótce. Nie ma w tym żadnej wielkiej tajemnicy, przypada rocznica tragedii wołyńskiej. Z informacji, które posiadam, wynika, że oni przygotowują cały szereg – powtórzę to – działań prowadzących do eskalacji, więc najwyraźniej wszystko to będzie teraz kontynuowane – stwierdził.

Dodał przy tym, że "Ukraina nie przyjmie ultimatum od nikogo na tym świecie".

– Ostatnio to Rosja próbowała postawić nam ultimatum – bez urazy wobec Polski, ale (Rosja) jest nieco potężniejsza niż Polska – a my i tak go nie przyjęliśmy. Tak, jest ciężko, źle, jest dużo krwi. Ale nawet ich ultimatum nie przyjęliśmy. Dlaczego więc ktoś sądzi, że przyjmiemy coś innego, z innej strony? Nie należy rozmawiać z nami za pomocą ultimatów – mówił.

Kyryło Budanow ocenił, że strona ukraińska nie zamierza działać pospiesznie ani podejmować błędnych kroków, zapowiedział jednak, że "każdy przejaw nieprzyjaznej polityki spotka się z reakcją".

– Jeśli uznajemy, że ktoś podejmuje niedojrzałe działania, to po co mamy odpowiadać i sami wykonywać błędne kroki z wyprzedzeniem? Niech najpierw wykonają ruch, wtedy zastanowimy się i odpowiednio zareagujemy. Nikt nie zamierza siedzieć z założonymi rękami. Największa eskalacja zawsze prowadzi albo do katastrofy, albo do deeskalacji. Mam nadzieję, że dojdzie do deeskalacji – powiedział.

Bosak: Używa języka analizy stosunków z wrogiem

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i współlider Konfederacji, ocenił wywiad Kyryło Budanowa we wpisie na platformie X.

"Były szef ukraińskiego wywiadu, obecnie szef biura prezydenta Ukrainy, komentując relacje z Polską, używa języka analizy stosunków z wrogiem" – stwierdził.

Czytaj też:

Budanow znów uderza w Polskę. Zarzuca "cały szereg działań prowadzących do eskalacji" Czytaj też:

"Zostałem upoważniony". Bosak zdradza, czy Nawrocki wiedział o oddaniu Ukrainie pocisków