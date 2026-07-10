Kaczyński zaprosił Bosaka do koalicji? Lider Konfederacji odniósł się do sensacji

Radio ZET przekazało, że prezes PiS Jarosław Kaczyński planuje przyszłą koalicję.

Kaczyński planuje koalicję. Bosak dostał zaproszenie?

Zaproszenia do koalicji albo już dostali albo mają dostać były lider ruchu Kukiz'15 Paweł Kukiz, były kandydat na prezydenta Marek Jakubiak, były lider ruchu Bezpartyjni Samorządowcy Marek Woch oraz liderzy Ruchu Obrony Granic" – czytamy.

Według doniesień radia "propozycję dołączenia do koalicji dostał również jeden z liderów Ruchu Narodowego i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak".

"Ten pomysł prezesa Kaczyńskiego ma jeden cel – podzielenie Konfederacji, której jednym z liderów jest Bosak. Równocześnie jak twierdzą nasi rozmówcy, PiS będzie podkreślał, że drugi z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen nie ma nic wspólnego z prawicą i jest wyłącznie przedsiębiorcą »bawiącym się w politykę«" – napisano na portalu rozgłośni.

Bosak dementuje doniesienia radia

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, współlider Konfederacji, zabrał głos w sprawie na platformie X.

"Dementuję wszystkie informacje mnie dotyczące zawarte w poniższym artykule jako nieprawdziwe. Przestrzegam zarazem zarówno dziennikarzy, jak i wyborców przed operacjami dezinformacyjnymi polityków zbliżonych do kierownictwa PiS" – napisał.

Wicemarszałek Sejmu wyraził ubolewanie, że "redaktor Mariusz Gierszewski nie sprawdził informacji lub nie poprosił mnie o komentarz".

Krzysztof Bosak, zacytował fragmenty tekstu: "Propozycję dołączenia do koalicji dostał również jeden z liderów Ruchu Narodowego i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Ten pomysł prezesa Kaczyńskiego ma jeden cel – podzielenie Konfederacji, której jednym z liderów jest Bosak". Wicemarszałek Sejmu poinformował, że nie otrzymał takiej propozycji.

"Plany prezesa Kaczyńskiego, jak słyszymy, były już omawiane na kilku spotkaniach. Krzysztof Bosak w połowie czerwca wziął udział w Kongresie »Polska ambitna. Jak wzmacniać państwo w niestabilnym świecie« zorganizowanym przez Fundację Security Energy Technology. (…) Bosak brał udział w panelu razem z Mariuszem Błaszczakiem i Jackiem Sasinem" – napisało Radio ZET.

Współlider Konfederacji przekazał, że nie tylko nie brał udziału w tym panelu, ale w ogóle nie był na tym kongresie. "Byłem zaproszony, ale zdecydowałem się tego dnia wziąć udział w szkoleniu wojskowym dla posłów" – podkreślił.

Krzysztof Bosak dodał, że "jedyne co jest prawdą w tym tekście, to że szefostwo PiS fantazjuje o rozbiciu Konfederacji i rozmawia o tym z dziennikarzami".

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