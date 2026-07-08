"Wielu się to nie spodoba". Bosak: Powinniśmy wprowadzić ruch wizowy z Ukrainą

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i współlider Konfederacji, powiedział w rozmowie z Defence24.pl, że "do przemyślenia jest nasz system ruchu bezwizowego z Ukrainą".

Bosak: Powinniśmy wprowadzić ruch wizowy z Ukrainą

– Wielu nie spodoba się to w Polsce, ale moim zdaniem my będziemy musieli z tego systemu bezwizowego z Ukrainą wychodzić – dodał.

Wicemarszałek Sejmu wyjaśnił, że "po pierwsze – Ukraina nie kontroluje swojego terytorium".

– Po drugie – tam jest fałszowana baza wielu dokumentów. Niestety, jest wysoka korupcja, więc wiarygodność dokumentów ludzi, którzy wjeżdżają tutaj z Ukrainy jest niewysoka. nie jest tajemnicą dla każdego, kto się trochę interesuje, zajmuje się bezpieczeństwem, że na przykład zorganizowana przestępczość, pochodząca, żeby nie nazywać konkretnych państw, pochodząca z Kaukazu, wjeżdżała do Polski z ukraińskimi paszportami – mówił.

Krzysztof Bosak zaznaczył, że jestem pewien, że Rosjanie też korzystają z tego instrumentu.

– Rosyjskie szkoły wywiadowcze, bo dlaczego nie? Przecież bariera językowa jest bardzo niewielka pomiędzy Ukrainą i Rosją – mówił.

Jako ostatnią rzecz wskazał "oczywiście same problemy z ukraińskimi obywatelami, którzy potrafią w Polsce popełniać przestępstwa i wracać do Polski, na przykład z innym paszportem".

– Moim zdaniem powinniśmy wprowadzić ruch wizowy – dodał.

"Którędy oni do tej Europy spróbują się dostać? Przez Polskę"

Współlider Konfederacji podkreślił, że "jeżeli chodzi o ewentualną migrację z Afryki, załóżmy, że Ukraińcy otwierają się na migrację z Afryki i załóżmy, że część tej migracji zawsze będzie zadowolona, nie chce ciężko pracować, tylko chce do Europy".

– No to którędy oni do tej Europy spróbują się dostać? Przez Polskę – zauważył.

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