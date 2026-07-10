Tragedia w Łodzi. Zgwałcona kobieta nie żyje

Do zdarzenia doszło w nocy z 4 na 5 lipca na osiedlu Górniak w Łodzi. Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Łodzi, kobieta z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala, gdzie mimo udzielonej pomocy zmarła.

Podejrzany, 63-letni obywatel Polski, został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzut z art. 198 Kodeksu karnego, dotyczący doprowadzenia do czynności seksualnej poprzez wykorzystanie stanu bezradności pokrzywdzonej.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Mężczyźnie grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Gwałt i śmierć w Łodzi. Kobieta osierociła 7-letnią córkę

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi prok. Paweł Jasiak przekazał, że jednym z kluczowych elementów postępowania jest ustalenie, czy istnieje bezpośredni związek między obrażeniami odniesionymi przez kobietę a jej śmiercią.

Od wyników sekcji zwłok i opinii biegłych może zależeć ewentualna zmiana zarzutów przedstawionych podejrzanemu.

Media podają, że zmarła kobieta osierociła siedmioletnią córkę. Ofiara miała 30 lat.

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