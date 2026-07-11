Strach się leczyć

#WARTO Wszystko to, co zaczęło się od afery Szpitala Południowego, wygląda tak, jakby ktoś nagle zdarł zasłonę.
Niemal co dzień na jaw wychodzą kolejne skandale. Ośmieleni ujawnionymi patologiami sygnaliści postanowili przerwać zmowę milczenia.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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