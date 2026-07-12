Morał z irańskiej wojny

W RZECZY SAMEJ Nie przepadam, delikatnie to ujmując, za polityką w wydaniu Joe Bidena.
Podobnie mam dużo wątpliwości co do działań jego syna, Huntera, tak w USA, jak na Ukrainie. Muszę jednak przyznać, że dawno nie ubawiłem się tak bardzo, jak czytając wpis Huntera, nominujący Donalda J. Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla. Za co?
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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