"Dzieje się coś nietypowego". Szef MON chce mieć monopol na relacje z USA

Polska chce wejść na wyższy poziom współpracy z USA – nie tylko jako odbiorca amerykańskiego uzbrojenia, ale także jako partner przemysłowy i strategiczny. Według Wirtualnej Polski, do tego dążyć ma szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, chcąc przejąć monopol na rozmowy z amerykańskimi partnerami. Obecnie Waszyngton jako najważniejszego gracza w Polsce postrzega prezydenta Karola Nawrockiego.

Zmiany może przynieść zakończony szczyt NATO w Ankarze. – Szczyt NATO w Ankarze potwierdził rosnącą pozycję Polski i to, że partnerstwo z USA wchodzi na kolejny poziom. Rozmowy z sekretarzem wojny USA Petem Hegsethem o planach zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, utworzeniu stałej bazy oraz rozwoju współpracy przemysłów obronnych pokazują, że nasze relacje obejmują dziś zarówno wymiar militarny, jak i przemysłowy – powiedział WP szef polskiego MON.

Polska jako dostawca bezpieczeństwa

Możliwe powstanie w Polsce centrum serwisowania pocisków Patriot (PAC-3). Polska znalazła się w gronie państw, które podpisały porozumienie z USA. Jesteśmy tam razem ze Szwecją, Holandią i Niemcami. Jeśli inwestycja trafi do Polski, będzie to znaczący sukces polityczny i gospodarczy.

Kolejnym sukcesem ma być produkcja pocisków Barracuda w Polsce – podpisano umowę z amerykańską firmą Anduril Industries. Pociski mają być produkowane w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. MON chce przyciągać amerykański przemysł zbrojeniowy, a nie ograniczać się do zakupów uzbrojenia. "Nie mamy być klientem, który przychodzi do dużego sklepu (...), a partnerem" – czytamy.

Dodatkowo trwają rozmowy o zwiększeniu obecności wojsk USA w Polsce obejmują m.in. możliwość utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich.

Według WP, wicepremier z PSL promuje koncepcję "bałtyckiego makroregionu". Oznacza ona, że Polska miałaby stać się regionalnym hubem militarnym i przemysłowym dla dziewięciu państw Europy Północnej i Środkowej. Według opisywanej koncepcji administracja Donalda Trumpa ma postrzegać Polskę jako bardziej wiarygodnego partnera niż część zachodnich sojuszników, co ma zwiększać znaczenie Warszawy.

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