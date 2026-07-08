Kosiniak-Kamysz: Polska wzorem do naśladowania w NATO

– To był dobry szczyt NATO dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. To ważny szczyt dla Polski, która była wymieniana jako wiarygodny i dobry sojusznik. Jako sojusznik, który wywiązuje się ze swoich zadań na rzecz bezpieczeństwa – powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas briefingu po zakończonym spotkaniu w Ankarze.

– Jesteśmy po bardzo dobrym szczycie, bardzo dobrym dla Polski, szczycie NATO w Ankarze, który pokazał po raz kolejny, że Polska jest wzorem do naśladowania, że jest modelowym sojusznikiem. Oprócz samego szczytu bardzo ważne były spotkania bilateralne, szczególnie z naszymi amerykańskimi partnerami – mówił.

Wicepremier: USA potwierdzają zobowiązania wobec Polski

Kosiniak-Kamysz poinformował, że we wtorek odbył długą rozmowę z Pete'em Hegsethem, sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych. – Potwierdził wszystkie zobowiązania sojusznicze wobec państwa polskiego realizowane przez Stany Zjednoczone. Potwierdził także obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Kontynuujemy rozmowy nad stałą bazą i tutaj zadeklarowałem z naszej strony pełną gotowość do współdziałania, znalezienia dobrej lokalizacji, współfinansowania oraz wspólnej inwestycji – przekazał minister obrony.

– Bardzo dużo rozmawialiśmy również o przemyśle zbrojeniowym, ponieważ wczorajszy dzień rozpoczął się od Forum Przemysłu Zbrojeniowego. O tym także rozmawiałem z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych – dodał.

Wicepremier poinformował, że podczas szczytu NATO zapadła "konkretna decyzja o rozbudowie rurociągów paliwowych na wschód Europy. To bardzo ważna decyzja, o którą zabiegaliśmy od dłuższego czasu". Jednym z wniosków płynących z rozmów jest także to, że "Europa potrzebuje zwiększenia produkcji pocisków do baterii Patriot".

Liderzy państw członkowskich NATO przyjęli wspólną deklarację ze szczytu. W dokumencie potwierdzono, że atak na jeden z krajów, oznacza atak na cały Pakt Północnoatlantycki.

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