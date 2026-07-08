"Atak na jednego to atak na wszystkich". Przywódcy państw NATO wydali deklarację

Światowi liderzy, którzy spotkali się na dwudniowym szczycie NATO w tureckiej Ankarze, wydali wspólną deklarację kończącą obrady.

"Nasza jedność, solidarność i zbiorowa siła pozostają fundamentem pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu dla miliarda obywateli naszej wspólnoty wolnych i demokratycznych narodów. Pozostajemy wierni naszemu 360-stopniowemu podejściu do odstraszania i obrony" – wskazano w dokumencie. Zaznaczono, że "atak na jednego to atak na wszystkich", co potwierdza aktualność artykułu 5. Traktatu Waszyngtońskiego.

"Niezachwiane poparcie dla Ukrainy"

Sporo miejsca w oświadczeniu poświęcono toczącej się wojnie na Ukrainie. Jak wskazali przywódcy, Kijów "przyczynia się do bezpieczeństwa transatlantyckiego", a państwa członkowskie są zjednoczone w "niezachwianym poparciu dla Ukrainy w obronie jej wolności, suwerenności i integralności terytorialnej".

"Na rok 2026 sojusznicy NATO zobowiązują się do przekazania Ukrainie 70 miliardów euro w zakresie sprzętu wojskowego, pomocy i szkoleń oraz potwierdzają zobowiązania podjęte w ramach ich suwerennych decyzji dotyczących zapewnienia przynajmniej podobnego poziomu wsparcia w 2027 roku" – czytamy. Członkowie NATO zaznaczyli: "W tym kontekście z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Unii Europejskiej o zapewnieniu Ukrainie wieloletniego finansowania w ramach programu Pożyczek Wsparcia Ukrainy".

Światowi liderzy zaznaczyli przy tym, że pomoc dla Kijowa "musi być rozdzielana sprawiedliwie, przewidywalne i trwałe w dłuższej perspektywie". Jednocześnie przywódcy zwrócili uwagę na konieczność dalszego przeciwdziałania "długoterminowemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa i stabilności" ze strony Rosji.

Kraje NATO inwestują w obronność

W 2025 roku alianci europejscy i Kanada zwiększyli swoje inwestycje w podstawowe potrzeby obronne o ponad 139 miliardów USD. Nasze inwestycje budują potrzebne nam kompetencje, jednocześnie wzmacniając naszą bazę przemysłową i zwiększając odporność" – wskazano w deklaracji wieńczącej szczyt NATO w Ankarze.

"Dziś w Ankarze ogłaszamy ponad 50 miliardów dolarów nowych zakupów i zobowiązujemy się do zwiększenia zbiorowych mocy produkcyjnych oraz współpracy z przemysłem w celu przyspieszenia innowacji" – oświadczyli członkowie NATO. "Będziemy kontynuować prace nad usuwaniem barier w handlu produktami obronnymi między sojusznikami i wykorzystamy potencjał partnerstw NATO do maksymalizacji wzmocnienia bazy przemysłowej obronnej oraz wzmocnienia współpracy przemysłowej" – dodali.

Przywódcy zadeklarowali dodatkowo, że NATO "reaguje i dostosowuje się do strategicznych rywalizacji, wszechobecnej niestabilności, zagrożeń hybrydowych oraz powtarzających się szoków obecnych w dzisiejszym środowisku bezpieczeństwa". Odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie, napisali oni, że "Iran nigdy nie powinien posiadać broni jądrowej" i wezwali reżim w Teheranie do "pełnego poszanowania wolności żeglugi w cieśninie Ormuz".

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