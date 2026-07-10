ENA dla Romanowskiego. Sąd zdecydował

Warszawski Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrońcy byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego o uchylenie wobec niego Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Obrona byłego wiceministra zawnioskowała o uchylenie ENA w czerwcu. Podstawą wniosku są publicznie podawane informacje, że poszukiwany w związku z 19 zarzutami poseł PiS ma przebywać w Serbii, a więc w kraju, gdzie taki nakaz nie działa. Obrońca polityka PiS mec. Bartosz Lewandowski informował wówczas, że złożył wniosek na podstawie medialnych doniesień o miejscu pobytu Romanowskiego, a nie informacji "od klienta".

Poseł PiS ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, jednak nie zostały mu one formalnie przedstawione. W grudniu 2024 r. poinformowano o ochronie, której Romanowskiemu udzielił ówczesny węgierski rząd Viktora Orbana.

Za politykiem PiS od lutego wydany jest Europejski Nakaz Aresztowania (ENA).

Poszukiwany z pomocą ENA Marcin Romanowski w maju opuścił Węgry. "Waldemar Żurek pytał już, czy nie przebywa w Serbii, dziś – czy nie ma go w Chorwacji. W obu tych krajach Europejskie Nakazy Aresztowania nie działają" – pisze RMF FM. Stacje podaje, że w sprawie poszukiwanego, rozmowę z chorwackim odpowiednikiem przeprowadził w środę minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. – Jestem po rozmowie. Marcina Romanowskiego nie ma w Chorwacji – powiedział Żurek "Faktowi".

Węgrzy cofają azyl

Przez ponad półtora roku mieszkał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Po zmianie władzy w Budapeszcie, opuścił kraj i od tego czasu jego miejsce pobytu pozostaje nieznane. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski otrzymał status uchodźcy (azyl polityczny) w grudniu 2024 r. po wydaniu wobec niego listu gończego i później Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Na początku lipca minister Radosław Sikorski poinformował o decyzji władz Węgier ws. Zbigniewa Ziobry, jego żony Patrycji Koteckiej oraz Marcina Romanowskiego. "Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży. Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą" – napisał w serwisie X szef MSZ Radosław Sikorski.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

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