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  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

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Słowniki języka polskiego i poprawnej polszczyzny, zdjęcie ilustracyjne
Słowniki języka polskiego i poprawnej polszczyzny, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Valdemar Doveiko
PŁYWANIE W KISIELU "Ziemkiewicz wciąż nie przeprosił Kaszubów!" – wyskoczyło mi nagle z Google.

Dlaczego niby miałbym przepraszać Kaszubów? Jeśli już, to raczej od nich można by żądać przeprosin – za Tuska. Nie mówię, że ich winię, wszędzie mógł się ktoś taki pojawić. Ale czego się ktoś tam czepia mnie?

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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