PŁYWANIE W KISIELU "Ziemkiewicz wciąż nie przeprosił Kaszubów!" – wyskoczyło mi nagle z Google.
Dlaczego niby miałbym przepraszać Kaszubów? Jeśli już, to raczej od nich można by żądać przeprosin – za Tuska. Nie mówię, że ich winię, wszędzie mógł się ktoś taki pojawić. Ale czego się ktoś tam czepia mnie?
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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