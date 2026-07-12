Każdemu jego historię

Opowieść jak z tabloidu, opowieść jak z kroniki kryminalnej, opowieść jak z kozetki psychoterapeuty, a jednocześnie historyczne śledztwo. „Porzuceni” („Abandonados”, 2026), hiszpański serial true crime dostępny w serwisie Disney+, to produkcja zaskakująca i poruszająca.

22 kwietnia 1984 r. mężczyzna imieniem Denis przywiózł białym Mercedesem na Dworzec Francuski w Barcelonie troje dzieci. Potem poszedł kupić im słodycze. Elvira, Ricard i Ramón (w wieku dwóch, czterech i niespełna sześciu lat) próżno czekali na jego powrót. Gdy znudzone dzieci zaczęły bawić się na peronie i biegać po wagonach kończącego bieg pociągu, ktoś wreszcie zadał im pytanie: „A gdzie są wasi rodzice?”. Dzieci rozpłakały się, ale niczego nie potrafiły powiedzieć.