Dwie pustki

POCZYTANKI Książka legenda, książka skandal, książka, która nieco się zestarzała, ale której wciąż nie da się ominąć przy omawianiu kamieni milowych brytyjskiej literatury drugiej połowy XX stulecia.
Tak jak nie da się ominąć jej autora J.G. Ballarda, fantastom znanego jako autor tomu „Ogród czasu”, powieści „Wyspa”, „Wieżowiec” czy „Zatopiony świat”, a szerokiej publice jako autor „Imperium słońca” zekranizowanego kiedyś przez Spielberga.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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