Ważny komunikat wojska. "Apelujemy o zachowanie ostrożności"

W niedzielnym wpisie na platformie X,Dowództwo Operacyjne RSZ podało, że w dniach 13–14 lipca na północno-wschodnim obszarze Polski odbędzie się planowe szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP.

"W dniach 13–14 lipca br. na północno-wschodnim obszarze Polski odbędzie się planowe szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Celem treningu jest utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych. Tego rodzaju przedsięwzięcie jest regularnym elementem działalności szkoleniowej Wojska Polskiego W związku z realizacją szkolenia mieszkańcy mogą okresowo zaobserwować przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych" – czytamy.

Dalej Dowództwo apeluje: "Apelujemy o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego, gdyż publikowane materiały mogą zostać wykorzystane do celów rozpoznawczych lub w działaniach dezinformacyjnych. Razem zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo".

Boryszew szykuje masową produkcję dronów. "Polski Shahed" coraz bliżej

Spółka Hornet – Polskie Drony, w której 48 proc. udziałów posiada Boryszew, a 52 proc. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL), oczekuje na uzyskanie koncesji i przygotowuje uruchomienie seryjnej produkcji bezzałogowych systemów powietrznych.

Spółka posiada już linię produkcyjną, na której realizowana jest seria próbna dronów. Przygotowania dotyczą uruchomienia produkcji seryjnej. Prezes Boryszewa Wojciech Kowalczyk wskazał, że wzrost znaczenia obronności na świecie stwarza dla grup przemysłowych możliwość wejścia w nowe obszary działalności.

"Wzmocnienie obronności to założenia największych gospodarek świata na minimum 10 lat. Trudno nie przestawić na ten typ produkcji grupy przemysłowej, która ma tak dużo kompetencji w obszarach powiązanych" – powiedział Kowalczyk, cytowany w komunikacie.

W październiku 2025 r. Boryszew i ITWL podpisały porozumienie o współpracy, na mocy którego grupa miała zapewnić finansowanie prac badawczo-rozwojowych, realizacji partii próbnej bezzałogowego powietrznego systemu uzbrojenia (BPSU), a także udostępnić spółce Hornet – Polskie Drony teren przemysłowy przeznaczony pod produkcję.

Według Boryszewa rozwój krajowych zdolności produkcji dronów powinien opierać się nie tylko na dostawach magazynowych, ale także na możliwości szybkiego zwiększania mocy produkcyjnych i dostosowywania konstrukcji do zmieniających się warunków pola walki.