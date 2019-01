Morawiecki: "Rośnie znaczenie Polski na arenie międzynarodowej"

W południe w Sejmie rozpoczęła się organizowana przez PiS konferencja „Zasady prowadzenia Polityki Rozwoju w Polsce”. W dyskusji głos zabrali między innymi: premier Mateusz Morawiecki, wicemarszałek Ryszard Terlecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Przez rozwój infrastruktury drogowej i energetycznej kupujemy sobie bilet do rozwoju gospodarczego, który ma nas zaprowadzić do dostatniego życia Polaków, bezpiecznego życia na poziomie europejskim – mówił do przedstawicieli władz samorządowych szef rządu. – To jest właśnie nasz główny cel, żebyśmy wykorzystali to, co udało się osiągnąć na poziomie polityki fiskalnej, budżetowej, inwestycyjnej i przełożyli to na poziom samorządów – dodał Morawiecki.

Jak tłumaczył dalej premier, architektura inwestycji publicznych, programów rozwojowych i społecznych bierze się z odpowiedniego zarządzania finansami publicznymi i wydatkami rozwojowymi. A sposób w jaki obecny rząd prowadzi finanse publiczne powoduje, że rośnie znaczenie Polski na arenie międzynarodowej.

– W Davos było widać to po różnych rozmowach, o które też ja byłem proszony przez innych, w odróżnieniu do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy to my prosiliśmy o rozmowy z niektórymi przywódcami, przedstawicielami świata biznesu. To wszystko wiąże się z poziomem rozwoju gospodarczego, ze wszystkim, co udało nam się osiągnąć w zeszłym roku w obszarze budżetowym – dodał polityk.

