Kaczyński: Władza nie musi demoralizować

W południe w Sejmie rozpoczęła się organizowana przez PiS konferencja „Zasady prowadzenia Polityki Rozwoju w Polsce”. W dyskusji głos zabrali między innymi: premier Mateusz Morawiecki, wicemarszałek Ryszard Terlecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Jest takie stare, XIX-wieczne powiedzenie, że każda władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie. Otóż władza niekontrolowana staje się w jakiejś mierze władzą absolutną i ona rzeczywiście absolutnie demoralizuje, ale władza nie musi demoralizować. Tutaj angielski myśliciel się mylił, ale jeśli jest poza kontrolą, to do tej demoralizacji jest zawsze blisko – dodał Kaczyński.

Polityk tłumaczył, że szczególnie w strukturach samorządowych, ważny jest dialog i praca ze społeczeństwem. – Tłumaczenie tego o co nam chodzi – mówił Kaczyński.

Polityk odniósł się także do podziałów między Polakami i tym jak konflikty społeczne i polityka wpływają na siebie. – Nasze społeczeństwo jest podzielone. Niestety, w wielu wypadkach ten podział jest ostry, prowadzi do wydarzeń, które nie powinny mieć miejsca, czasem nawet do sytuacji zupełnie nadzwyczajnych. Ale jeśli zapytać Polaków, abstrahując od podziałów politycznych, o oczekiwania odnoszące się do przyszłości, to one są w istocie dość podobne – tłumaczył Kaczyński.

– Może dlatego niektórym tak bardzo zależy, żeby w Polsce powstawały emocjonalne podziały, żeby emocjonalne napięcie było tak ostre, bo ogromna większość Polaków chce szybkiego postępu ekonomicznego, ale nie jako celu samego w sobie. Chce szybkiego postępu poziomu życia polskich rodzin, aby Polakom żyło się lepiej, dostatniej – dodał prezes PiS.