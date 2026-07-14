Tusk zwołuje posiedzenie klubu KO. "Ma zdyscyplinować posłów"

Na środę Donald Tusk ma zwołać posiedzenie klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej – poinformowała Wirtualna Polska. Na razie nie wiadomo, gdzie spotkanie się odbędzie.

Według ustaleń WP, rok przed startem oficjalnej kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi Tusk chce zmobilizować posłów do pracy w terenie. "Premier ma zdyscyplinować posłów i przypomnieć, że walka o wyborczy wynik trwa" – czytamy.

– Klub ma być mobilizacyjny, trochę na kanwie różnych niemądrych pomysłów naszych posłów, ma do nich dotrzeć przekaz, że muszą się wziąć do roboty, to nie ma polegać na tym, że chodzą, dają "setki", zagłosują i pojadą do domu – powiedział rozmówca portalu "z otoczenia premiera".

"Dziesiątka na wybory" Koalicji Obywatelskiej

Podczas Rady Krajowej KO w kwietniu, Donald Tusk zaproponował powołanie nowego zespołu, który "weźmie na siebie współodpowiedzialność za przygotowanie Koalicji Obywatelskiej do wyborów parlamentarnych". – Potrzebujemy ludzi, którzy mają przed sobą perspektywę dziesięcioleci, dłuższą niż ja – wskazał.

W "dziesiątce na wybory" znaleźli się: Aleksandra Gajewska, Monika Rosa, Małgorzata Gromadzka, Cezary Tomczyk, Paweł Bliźniuk, Maciej Wróbel, Maciej Tomczykiewicz, Arkadiusz Marchewka, Andrzej Domański oraz Adam Szłapka.

Sondaż partyjny. KO na czele

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się na początku lipca, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z wynikiem 25,1 proc. Pokazują to wyniki najnowszego sondażu CBOS.

Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 19,1 proc. głosów, a Konfederacja na 15,3 proc. Do Sejmu weszłaby jeszcze, z wynikiem 8,1 proc., Konfederacja Korony Polskiej Grzegorz Brauna, a także Nowa Lewica, na którą chce głosować 5,3 proc. respondentów.

Poza parlamentem znalazłyby się natomiast: partia Razem (4,1 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (3,6 proc.), Polska 2050 (1,1 proc.) oraz Unia Centrum (0,1 proc.).

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