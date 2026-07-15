Prezydent przesłuchany przez prokuraturę. Ujawniono szczegóły

Gdańska prokuratura wszczęła w lutym ubiegłego roku śledztwo, w ramach którego sprawdza, czy w okresie od 18 października 2017 r. do czerwca 2024 r. doszło do przekroczenia uprawnień przez dyrekcję Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Badany jest wątek ewentualnego dopuszczenia do korzystania z pokoi i apartamentów przy placówce wbrew zapisom wewnętrznych zarządzeń i regulaminu.

"Gazeta Wyborcza" twierdziła, że Karol Nawrocki jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przez pół roku korzystał z apartamentu Deluxe w muzealnym kompleksie hotelowym. Prezydent wyjaśnił, że spędził w apartamencie 10-dniową kwarantannę podczas pandemii COVID-19, wykonując swoje obowiązki.

Prokuratura przesłuchała prezydenta Nawrockiego

Okazuje się, że Karol Nawrocki został przesłuchany w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej. Jak ustaliło Radio Gdańsk, do przesłuchania doszło w zeszłym tygodniu, w czwartek, w gabinecie głowy państwa w Warszawie. Na miejsce specjalnie przyjechała prokurator z Gdańska. Informację potwierdził rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński.

Jak podało Radio Gdańsk, śledztwo w sprawie nieodpłatnego korzystania z apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej jest już na końcowym etapie, choć nie zapadły jeszcze żadne merytoryczne decyzje w tej sprawie. Konieczne jest uzyskanie dodatkowej dokumentacji. Co ważne, jako świadkowie przesłuchane zostały już wszystkie osoby pełniące w ostatnich latach funkcje dyrektorskie w Muzeum II Wojny Światowej.

– Do prokuratury wpłynęła analiza kryminalna. Były nią objęte zeznania świadków w zestawieniu z danymi z dokumentów, uzyskanymi z muzeum, a dotyczącymi rezerwacji, blokad pokoi i apartamentów oraz płatności. Wnioski z analizy spowodowały konieczność przesłuchania uzupełniającego kilkunastu świadków. Uzyskano dodatkowe dokumenty z Najwyższej Izby Kontroli – informował w rozmowie z portalem gazeta.pl Mariusz Duszyński z gdańskiej prokuratury.

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