Wraca temat kawalerki Nawrockiego. "Sąd zwolnił z tajemnicy"
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Wraca temat kawalerki Nawrockiego. "Sąd zwolnił z tajemnicy"

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Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka
Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka Źródło: KPRP / Mikołaj Bujak
Sąd zwolnił z tajemnicy notariusza, przed którym Jerzy Ż. zawarł z Karolem i Martą Nawrockimi umowę przedwstępną na sprzedaż kawalerki.

Sprawa mieszkania, które Karol Nawrocki nabył od Jerzego Ż., zdominowała dyskusję tuż przed pierwszą turą ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Ówczesny kandydat na prezydenta podjął decyzję – jak zaznaczył, po rozmowie z żoną Martą – o przekazaniu kawalerki w Gdańsku na cele charytatywne.

16 października 2025 r. dokonano wpisu do księgi wieczystej, który potwierdza przekazanie mieszkania Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu z siedzibą w Gdyni.

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście nadal prowadzi postępowanie z art. 286 Kodeksu karnego, który dotyczy przestępstwa oszustwa. Zgodnie z tym przepisem, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Konkretnie postępowanie dotyczy "doprowadzenia pokrzywdzonego Jerzego Ż. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci prawa własności lokalu mieszkalnego, poprzez wprowadzenie go w błąd przy zawieraniu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości co do zamiaru uiszczenia całej ceny za sprzedaż oraz co do zapewnienia mu opieki i pomocy w życiu codziennym w zamian za przeniesienie jego własności".

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński poinformował portal onet.pl, że dochodzenie zostało przedłużone do 30 września.

Śledczy chcą przesłuchać notariusza, przed którym Marta i Karol Nawroccy zawarli z Jerzym Ż. umowę przedwstępną. W piątek (2 lipca) Onet podał, że 26 czerwca Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ zwolnił notariusza z obowiązku zachowania tajemnicy i zezwolił na jego przesłuchanie w charakterze świadka. Jednak postanowienie jest nieprawomocne. Termin przesłuchania notariusza zostanie ustalony po uprawomocnieniu się postanowienia sądu. Śledczy, cytowani przez Onet, podkreślają, że po przesłuchaniu notariusza prokurator rozważy zasadność przesłuchania w charakterze świadka prezydenta Karola Nawrockiego.

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Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: Onet.pl
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