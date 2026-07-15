Bodnar chce szukać pochówków Ukraińców w Polsce. Jest odpowiedź

Ukraiński dyplomata pojawił się w środę na polach bitwy pod Grunwaldem, gdzie złożył kwiaty przed pomnikiem, który upamiętnia starcie z Krzyżakami, do którego doszło w 1410 roku.

Bodnar przypomniał o staraniach Kijowa o przeprowadzenie poszukiwań ofiar cywilnej ludności ukraińskiej, która – według jego słów – miała zginąć z rąk Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w 1944 roku.

– Mamy nadzieję, że w sierpniu w Polsce ruszą prace poszukiwawcze pochówków ukraińskiej ludności cywilnej – powiedział ambasador Ukrainy. – W zeszłym roku złożyliśmy do IPN w tej sprawie trzy wnioski, jeden otrzymał już wsparcie, musimy tylko pozyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Liczymy, że w sierpniu uda się rozpocząć pierwsze prace w miejscowości Łasków – dodał.

IPN odpowiada: Udzieliliśmy wsparcia

Jak podaje RMF FM, do sprawy odniósł się już Instytut Pamięci Narodowej.

"W ubiegłym roku strona ukraińska przesłała pisma dotyczące trzech miejscowości w związku z planowanymi poszukiwaniami w Sahryniu, Łaskowie i Przemyślu. Jako Instytut udzieliliśmy wsparcia proceduralnego w sprawie Łaskowa, natomiast w odniesieniu do pozostałych dwóch miejscowości zwróciliśmy się o uzupełnienie wniosków. Do tej pory nie wpłynęły żadne nowe dokumenty ani uzupełnienia w tej sprawie" – przekazał Instytut w specjalnym oświadczeniu.

Co ciekawe, podobne prace Ukraińcy przeprowadzili w ubiegłym roku w Jureczkowej na Podkarpaciu. "W wyniku prowadzonych działań nie odnaleziono poszukiwanej mogiły ani żadnych elementów antropogenicznych mogących świadczyć o obecności pochówków" – podaje RMF FM.

Poszukiwanie pochówku ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu

W poniedziałek Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że w związku z wcześniejszym uzyskaniem pozwoleń władz na Ukrainie specjaliści z Instytutu Pamięci Narodowej ruszają poszukiwania ofiar ukraińskiego ludobójstwa dokonanego w tych miejscowościach w sierpniu 1944 roku.

Prace są prowadzone we współpracy z dr. Łukaszem Szleszkowskim z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz przedsiębiorstwem "Wołyńskie Starożytności" wraz z przedstawicielstwem Ministerstwa Kultury. Jak przekazano, "działania te stanowią bezpośrednią kontynuację prac poszukiwawczych prowadzonych w kwietniu tego roku, podczas których zlokalizowano nieznane dotąd miejsca pochówku"

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