Nowy serial medyczny TVP. "SOR" powstaje w czasie afery

Telewizja Polska pracuje nad nowym serialem medycznym zatytułowanym "SOR". Jak ustalił "Presserwis", za produkcję odpowiada Tadeusz Lampka – producent związany z takimi hitami jak "M jak miłość" i "Na dobre i na złe". Projekt ma powstawać we współpracy z jednym z serwisów streamingowych.

TVP szykuje nowy serial medyczny. "SOR" już powstaje

Fabuła serialu będzie koncentrować się na codziennym życiu szpitalnego oddziału ratunkowego. W obsadzie znaleźli się m.in. Dominika Kluźniak, Ireneusz Czop, Piotr Jankowski, Sonia Mietielica oraz Mary Pawłowska. Według informacji serwisu Press.pl, zdjęcia do produkcji już trwają.

Nowa propozycja poszerzy ofertę medycznych seriali Telewizji Polskiej. W ramówce nadawcy od lat obecne są już "Na dobre i na złe" oraz "Na sygnale", które cieszą się dużą popularnością wśród widzów.

Tematyka SOR-ów w ostatnich tygodniach ponownie znalazła się w centrum zainteresowania opinii publicznej za sprawą głośnych doniesień dotyczących Szpitala Południowego w Warszawie. Choć serial TVP nie nawiązuje do tych wydarzeń, to informacja o nim przypada na moment, w którym funkcjonowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych jest szeroko komentowane.

Afera w Szpitalu Południowym

Przypomnijmy, że Kanał Zero poinformował, że oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej. Z ustaleń serwisu wynika, że działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, natomiast kompleksowych badań dokonywano zaraz po dokonaniu rejestracji przez przedstawicieli rządzącego ugrupowania.

Kwestia "saloniku" jest pokłosiem afery Dawida Kacprzyka. Radny, przez lata związany z KO, stracił pracę w szpitalu po tym, jak nagłośniono jego ogromne zarobki jako lekarza bez specjalizacji. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała z kolei o wszczęciu postępowania sprawdzającego ws. medyka.

W tym tygodniu Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport dotyczący nieprawidłowości, do których dochodziło w Szpitalu Południowym w Warszawie.

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