Szokujące słowa w TVP. Lawina komentarzy

Przez kilka ostatnich dni głośnym medialnym tematem była sprawa 54-letniego Polaka, który zachował się agresywnie i wyzywał młode obywatelki Ukrainy w miejskim autobusie w Bielsku Białej. Głos zabrał nawet premier Donald Tusk, który stwierdził, że to ohydne wydarzenie i dowód, że szczucie przynosi fatalne skutki. Wezwał też polityków, aby zaprzestali agresywnej narracji, bo to "polityka zabójcza". Niektórzy komentatorzy polityczni zwrócili uwagę, że nie ma jeszcze nawet aktu oskarżenia, a już mamy do czynienia ze swego rodzaju z medialnym i politycznym "linczem".

Tymczasem prawicowe środowiska zwracają uwagę na to, że te same media i część polityków milczą, gdy obywatele Ukrainy popełniają w Polsce przestępstwa lub zachowują się agresywnie wobec Polaków albo swoich rodaków.

Prof. Środa uderza wyborców prawicy. "Kogoś chcą nienawidzić"

Temat został poruszony w programie TVP "Bez trybu", który prowadzi Justyna Dobrosz-Oracz. Gościem dziennikarki była m.in. prof. Magdalena Środa.

– Przypomina to II Rzeczpospolitą, kiedy Hitler się zbroił a my najbardziej nie znosiliśmy Ukraińców i Żydów. To jest albo ślepota polityczna, albo rzeczywiście to już jest tak skrajnie cyniczna gra pod wyborców, którzy kogoś chcą nienawidzić i akurat Ukraińcy są po drodze. Wydaje mi się to zupełnie druzgocące. Może rację rzeczywiście premier Tusk, kiedy mówi po prostu o zdradzie – stwierdziła filozof.

Te słowa wywołały burzę. Lawina komentarzy

Fragment programu opublikował na platformie X użytkownik o pseudonimie @chrzanik. "Oczywiście źli i okropni Polacy gnębią uciśnionych Ukraińców "– napisał. Pod postem pojawiła się lawina komentarzy.

"O ile mi wiadomo to ukraincy witali sowietów gdy wkraczali w 1939 do Polski a UPA organizowała antypolską partyzantkę gdy Niemcy zaatakowali więc słaby argument"; "Ale jak to? W najbardziej demokratycznej demokracji Wielkiego Demokraty rodzi się faszyzm?"; "Ta pani chyba siedzi za dużo w zamkniętych pomieszczeniach. Ma niedotlenienie mózgu i później majaczy"; "Co za kompromitacja. Ale TVP, czego się spodziewać. Swoją drogą, nie ma paragrafu na walenie na antenie ściemy i narracji anty-polskiej?"; "Pani Środa wielokrotnie pokazała jak bardzo "zależy" jej na państwie Polskim. Wypowiedzi tej Pani zawsze należy odbierać z przymrużeniem oka"; "Gdyby były nagrania z Wołynia to media tego pokroju puszczałyby je od tyłu i okazałoby się że Ukraińcy pomagają Polakom wyciągając gwoździe z ich głów" – piszą niezadowoleni internauci.

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