Niech poczeka i niech postoi

PODSŁUCHANE Donald, przyszedł Mateusz.
Jaki Mateusz? Janek, daj mi spokój, nie widzisz, że mecz oglądam?
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tygodnika Do Rzeczy.
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