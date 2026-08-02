Niech poczeka i niech postoi
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Opinie
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Niech poczeka i niech postoi

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Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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