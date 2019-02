Lubelskie: Psy zaatakowały 6-letnie dziecko

Do zdarzenia doszło w piątek w jednej z miejscowości w gminie Poniatowa. 6-letnie dziecko wracało ze swoją 55-letnią babcią ze szkoły. W pewnym momencie podbiegły do nich dwa duże owczarki niemieckie. Psy rzuciły się na dziecko. Udało się oderwać zwierzęta, a 6-latek został przewieziony do szpitala w Lublinie.

Udało się ustalić, że owczarki niemieckie należały do 58-letniego mężczyzny. Właściciel zapewnia, że psy nie biegały wolno, ale był zamknięte. Jak twierdzi, mogły przekopać dziurę pod ogrodzeniem i wybiegły na ulicę. Owczarki miały ważne karty szczepień. Ich właściciel może jednak odpowiedzieć za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia dziecka. Weterynarz zarządził 15-dniową obserwację psów.

