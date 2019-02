"Kończ waść, wstydu oszczędź!". Rolnicy do prezydenta Dudy

Dzisiaj do Warszawy przyjechali rolnicy z całego kraju. W proteście przeciwko polityce rządu rolnicy przeszli przez stolicę pod Pałac Prezydencki. Demonstracja ma potrwać do godziny 16.

Dzisiejsza demonstracja to kolejna odsłona protestu rolników w ostatnich tygodniach. Jakie są postulaty protestujących? Chodzi m.in. o rekompensaty za plony, które rolnicy utracili podczas zeszłorocznych suszy, ale na transparentach pojawiają się też hasła „Zakaz importu zbóż i owoców z Ukrainy”.

Rolnicy chcą „obrony” przez rząd rynku krajowego i polskich produktów. Protestujący są też niezadowoleni ze współpracy z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim, o którym mówią, że nie jest osobą decyzyjną.

Z tego też powodu, dzisiaj zebrali się pod Pałacem Prezydenckim, apelując do Andrzeja Dudy, by ten został „obrońcą polskiej wsi”. Jak jednak mówił lider protestu rolników Michał Kołodziejczak z AgroUnii (która organizowała protest), demonstrujący dzisiaj w Warszawie chcą od prezydenta konkretnych działań i decyzji.

– Panie Prezydencie, my nie idziemy zwiedzać pańskiego mieszkania, my nie przyszliśmy zobaczyć w jakim łóżku Pan śpi i na jakim krześle Pan siedzi. Wymagamy od Pana dzisiaj konkretnej decyzji. Jeżeli Pan powie, że Pan nie może, jeżeli minister twierdzi, że nic nie może, to kończ waść, wstydu oszczędź – mówił Kołodziejczak, odnoszą się do możliwości wejścia dzisiaj do Pałacu Prezydenckiego z okazji 30. rocznicy rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu.

