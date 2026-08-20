Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Polsce. Nowy ranking
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Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Polsce. Nowy ranking

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Matka z dzieckiem, zdjęcie ilustracyjne
Matka z dzieckiem, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
Poznaliśmy najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Polsce w pierwszym półroczu 2026 roku. Dane opublikowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Nadawane dzieciom imiona odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy. Te, które jeszcze niedawno były rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt popularności.

Ministerstwo Cyfryzacji pokazało, które imiona dominowały wśród rodziców w pierwszym półroczu 2026 roku.

Zofia i Nikodem ponownie na szczycie

W pierwszej dziesiątce rankingu imion żeńskich nastąpiły znaczne przetasowania w porównaniu do drugiego półrocza 2025 roku. Z miejsca 13. na 10. awansowała Antonina. Pozycję liderki zachowała Zofia. Na podium utrzymują się też Zuzanna oraz Maja.

Top 10 imion dla dziewczynek w pierwszej połowie 2026 roku:

  1. Zofia – 2166
  2. Zuzanna – 1830
  3. Maja – 1801
  4. Hanna – 1665 (awans z 5. miejsca)
  5. Laura – 1627 (spadek z 4. miejsca)
  6. Oliwia – 1404 (awans z 7. miejsca)
  7. Pola – 1382 (awans z 8. miejsca)
  8. Julia – 1302 (spadek z 6. miejsca)
  9. Alicja – 1294
  10. Antonina – 1228 (awans z 13. miejsca)

Wśród chłopców pierwsze miejsce utrzymuje Nikodem. Tuż za nim są Antoni i Jan, który awansował z 4. miejsca, wyprzedzając Leona.

Top 10 imion dla chłopców w pierwszej połowie 2026 roku:

  1. Nikodem – 2665
  2. Antoni – 2560
  3. Jan – 2415 (awans z 4. miejsca)
  4. Leon – 2359 (spadek z 3. miejsca)
  5. Franciszek – 2289 (awans z 6. miejsca)
  6. Aleksander – 2148 (spadek z 5. miejsca)
  7. Ignacy – 2145
  8. Stanisław – 1874
  9. Jakub – 1482
  10. Mikołaj – 1381

Drugie imię – tradycja wciąż żywa

Choć dawniej drugie imię przede wszystkim miało zapewniać opiekę patrona, dziś często jest także ukłonem w stronę rodzinnych tradycji. Najczęściej nadawane drugie imiona pozostają niezmienne.

Wśród chłopców są to: Jan, Piotr i Józef, natomiast wśród dziewczynek: Maria, Anna oraz Zofia.

Co oznacza Twoje imię?

Na podstawie danych o imionach, zgromadzonych na portalu dane.gov.pl, powstało wiele aplikacji i stron internetowych. Sprawdzimy w nich w prosty sposób popularność imion, ich pochodzenie oraz znaczenie.

Można znaleźć tam też dane z obszarów takich jak edukacja, kultura, sport, nauka i technologia oraz informacje regionalne. Serwis udostępnia ponad 550 tys. zestawów danych od blisko 6 tys. dostawców.

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Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
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