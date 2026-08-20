Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Polsce. Nowy ranking

Nadawane dzieciom imiona odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy. Te, które jeszcze niedawno były rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt popularności.
Ministerstwo Cyfryzacji pokazało, które imiona dominowały wśród rodziców w pierwszym półroczu 2026 roku.
Zofia i Nikodem ponownie na szczycie
W pierwszej dziesiątce rankingu imion żeńskich nastąpiły znaczne przetasowania w porównaniu do drugiego półrocza 2025 roku. Z miejsca 13. na 10. awansowała Antonina. Pozycję liderki zachowała Zofia. Na podium utrzymują się też Zuzanna oraz Maja.
Top 10 imion dla dziewczynek w pierwszej połowie 2026 roku:
- Zofia – 2166
- Zuzanna – 1830
- Maja – 1801
- Hanna – 1665 (awans z 5. miejsca)
- Laura – 1627 (spadek z 4. miejsca)
- Oliwia – 1404 (awans z 7. miejsca)
- Pola – 1382 (awans z 8. miejsca)
- Julia – 1302 (spadek z 6. miejsca)
- Alicja – 1294
- Antonina – 1228 (awans z 13. miejsca)
Wśród chłopców pierwsze miejsce utrzymuje Nikodem. Tuż za nim są Antoni i Jan, który awansował z 4. miejsca, wyprzedzając Leona.
Top 10 imion dla chłopców w pierwszej połowie 2026 roku:
- Nikodem – 2665
- Antoni – 2560
- Jan – 2415 (awans z 4. miejsca)
- Leon – 2359 (spadek z 3. miejsca)
- Franciszek – 2289 (awans z 6. miejsca)
- Aleksander – 2148 (spadek z 5. miejsca)
- Ignacy – 2145
- Stanisław – 1874
- Jakub – 1482
- Mikołaj – 1381
Drugie imię – tradycja wciąż żywa
Choć dawniej drugie imię przede wszystkim miało zapewniać opiekę patrona, dziś często jest także ukłonem w stronę rodzinnych tradycji. Najczęściej nadawane drugie imiona pozostają niezmienne.
Wśród chłopców są to: Jan, Piotr i Józef, natomiast wśród dziewczynek: Maria, Anna oraz Zofia.
Co oznacza Twoje imię?
Na podstawie danych o imionach, zgromadzonych na portalu dane.gov.pl, powstało wiele aplikacji i stron internetowych. Sprawdzimy w nich w prosty sposób popularność imion, ich pochodzenie oraz znaczenie.
Można znaleźć tam też dane z obszarów takich jak edukacja, kultura, sport, nauka i technologia oraz informacje regionalne. Serwis udostępnia ponad 550 tys. zestawów danych od blisko 6 tys. dostawców.
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