Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Polsce. Nowy ranking

Nadawane dzieciom imiona odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy. Te, które jeszcze niedawno były rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt popularności.

Ministerstwo Cyfryzacji pokazało, które imiona dominowały wśród rodziców w pierwszym półroczu 2026 roku.

Zofia i Nikodem ponownie na szczycie

W pierwszej dziesiątce rankingu imion żeńskich nastąpiły znaczne przetasowania w porównaniu do drugiego półrocza 2025 roku. Z miejsca 13. na 10. awansowała Antonina. Pozycję liderki zachowała Zofia. Na podium utrzymują się też Zuzanna oraz Maja.

Top 10 imion dla dziewczynek w pierwszej połowie 2026 roku:

Zofia – 2166 Zuzanna – 1830 Maja – 1801 Hanna – 1665 (awans z 5. miejsca) Laura – 1627 (spadek z 4. miejsca) Oliwia – 1404 (awans z 7. miejsca) Pola – 1382 (awans z 8. miejsca) Julia – 1302 (spadek z 6. miejsca) Alicja – 1294 Antonina – 1228 (awans z 13. miejsca)

Wśród chłopców pierwsze miejsce utrzymuje Nikodem. Tuż za nim są Antoni i Jan, który awansował z 4. miejsca, wyprzedzając Leona.

Top 10 imion dla chłopców w pierwszej połowie 2026 roku:

Nikodem – 2665 Antoni – 2560 Jan – 2415 (awans z 4. miejsca) Leon – 2359 (spadek z 3. miejsca) Franciszek – 2289 (awans z 6. miejsca) Aleksander – 2148 (spadek z 5. miejsca) Ignacy – 2145 Stanisław – 1874 Jakub – 1482 Mikołaj – 1381

Drugie imię – tradycja wciąż żywa

Choć dawniej drugie imię przede wszystkim miało zapewniać opiekę patrona, dziś często jest także ukłonem w stronę rodzinnych tradycji. Najczęściej nadawane drugie imiona pozostają niezmienne.

Wśród chłopców są to: Jan, Piotr i Józef, natomiast wśród dziewczynek: Maria, Anna oraz Zofia.

Co oznacza Twoje imię?

Na podstawie danych o imionach, zgromadzonych na portalu dane.gov.pl, powstało wiele aplikacji i stron internetowych. Sprawdzimy w nich w prosty sposób popularność imion, ich pochodzenie oraz znaczenie.

Można znaleźć tam też dane z obszarów takich jak edukacja, kultura, sport, nauka i technologia oraz informacje regionalne. Serwis udostępnia ponad 550 tys. zestawów danych od blisko 6 tys. dostawców.

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