Planował zamach na czołowych polskich polityków. 23-latek zatrzymany

Według CBZC mężczyzna planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. 23-latek usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia.

Krakowscy funkcjonariusze CBZC natrafili na jednej z platform internetowych na wpis zawierający apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. Z ustaleń służb wynika, że chodziło o życie czołowych polskich polityków.

Wpis pojawił się na grupie o broni palnej

Informację o sprawie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przekazało w komunikacie opublikowanym 21 sierpnia. "Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ujawnili na jednej z platform internetowych szczególnie niepokojący wpis. Zawierał on apel o wyeliminowania wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu – jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków" – podało CBZC.

Wpis został zamieszczony na grupie poświęconej broni palnej. "Obawy funkcjonariuszy, stały się tym bardziej uzasadnione, że treść wpisu została zamieszczona na grupie o tematyce broni palnej" – przekazało Biuro.

Funkcjonariusze ustalili autora wpisu

Policjanci rozpoczęli działania mające na celu ustalenie osoby odpowiedzialnej za publikację. "Przeprowadzone w dalszej kolejności ustalenia wykazały, że za ten wpis odpowiedzialny jest 23-letni mieszkaniec woj. lubelskiego, do którego niezwłocznie udali się funkcjonariusze CBZC" – przekazał st. post. Michał Pietraszko z zespołu prasowego CBZC.

23-latek został zatrzymany w miejscu zamieszkania.

Na miejscu obecny był prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie. Zatrzymanemu przedstawiono kilka zarzutów. Według komunikatu CBZC jeden z nich dotyczy "podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa".

Mężczyzna usłyszał również zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, a także publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa.

23-latek trafił do aresztu

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec zatrzymanego tymczasowego aresztowania. Zgodnie z komunikatem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości czyny zarzucane 23-latkowi są zagrożone karą do 20 lat pozbawienia wolności.

Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód.