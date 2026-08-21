"Więzienie jest za słabą karą". Ujawniono wiadomość 23-latka, który planował zamach

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-latka, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków.

23-latek planował zamach na czołowych polityków

Prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, poinformował w piątek na konferencji prasowej, że "z treści tego wpisu wynikało, że autor był niezadowolony z rządów od kilkunastu lat sprawowanych przez grupy polityczne, które nazwał jako »duopol« i to przeciwko nim miał być skierowany opisywany zamach".

Prokurator przekazał, że 23-letni Mikołaj T. został namierzony przez służby i zatrzymany.

Przyznał się do zamieszczenia w sieci groźnego wpisu. Podczas składania wyjaśnień 23-latek stwierdził, że w rzeczywistości nie miał zamiaru nikogo skrzywdzić, a samej publikacji w internecie dokonał – jak mówił – "z głupoty".

Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na 30 dni. Grozi mu do 20 lat więzienia.

Opublikowano treść wiadomości, którą zamieścił 23-letni mężczyzna

Portal Onet.pl opublikował treść wpisu, który 23-letni mężczyzna zamieścił na komunikatorze Telegram. Zachowujemy oryginalną pisownię.

"Witam. Apeluję do was moi drodzy z poważnym pytaniem, mianowicie czy ktoś ze zgromadzonych tu byłby w stanie zapisać się w kartach historii oddając swoją wolność w imię narodu? Boli mnie obecny stan kraju za który umierali moi dziadkowie i chciałbym autentycznie zebrać możliwie jak najwięcej osób do solidnie i rzetelnie zaplanowanego zamachu na kilkanaście osób z osobna które terroryzują nasz kraj" – napisał.

Autor wpisu dodał, że "w panującym ponad 20 lat obecnym duopolu w takim tempie znikniemy z mapy na kolejne sto lat, nie zostanie po nas nic, nawet waluta, biorąc pod uwagę obecny stan rzeczy".

"Proszę o kontakt poważnych ludzi którzy chcieliby dołożyć cegiełkę do ogromnych zmian gdyż tak się tworzy historię. Na jej kartach wciąż możemy się zapisać powstrzymując opresję naszego kraju. Nie zachęcam tu zarazem nikogo do dyskusji, każda myśląca osoba wie co się dzieje na codzień wokół nas. Szukam ludzi którzy od podszewki bacznie obserwowali, analizowali co się dzieje a teraz mają po prostu dość" – napisał.

23-latek dodał, że "więzienie niestety mimo, że i tak nigdy nie zostanie wymierzone jest za słabą karą na niektóre z tych pomiotów".

"Pozdrawiam serdecznie i ignorującym stan rzeczy życzę powodzenia oraz cierpliwości w dążeniu na dno" – zakończył swój wpis.

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