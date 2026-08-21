Wiadomo, przeciwko którym politykom miał być skierowany zamach. Ujawniono szczegóły

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-latka, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków.

Policjanci z CBZC na internetowej grupie o tematyce broni palnej, zauważyli wpis z apelem o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. Później okazało się, że chodzi o zamach na czołowych polskich polityków.

Przeprowadzone w dalszej kolejności ustalenia wykazały, że za ten wpis odpowiedzialny jest 23-letni mieszkaniec woj. lubelskiego.

Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na 30 dni. Grozi mu do 20 lat więzienia.

23-latek planował zamach na polityków. Prokuratura przekazała szczegóły

Prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, poinformował w piątek na konferencji prasowej, że "z treści tego wpisu wynikało, że autor był niezadowolony z rządów od kilkunastu lat sprawowanych przez grupy polityczne, które nazwał jako »duopol« i to przeciwko nim miał być skierowany opisywany zamach".

Prokurator przekazał, że 23-letni Mikołaj T. został namierzony przez służby i zatrzymany.

Przyznał się do zamieszczenia w sieci groźnego wpisu. Podczas składania wyjaśnień 23-latek stwierdził, że w rzeczywistości nie miał zamiaru nikogo skrzywdzić, a samej publikacji w internecie dokonał –jak mówił – "z głupoty".

– Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa, zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa – poinformował prokurator Mariusz Boroń.

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