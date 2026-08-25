Zatrzymali się, żeby wymienić oponę. Śmiertelny wypadek na S8

Do tragicznego wypadku na łódzkim odcinku drogi ekspresowej S8 doszło we wtorek o godz. 4:23. W pobliżu miejscowości Czerniewice (powiat tomaszowski) zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe i bus.

– Kierujący cysterną przewożącą piasek zatrzymał się na poboczu, aby wymienić koło. Na miejsce dojechali do niego jego dwaj znajomi, którzy podróżowali Fordem Transitem, aby pomóc mu w wymianie tego koła. W momencie, kiedy wymieniali oponę, uderzył w nich 37-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem siodłowym marki Volvo – relacjonowała w rozmowie z RMF FM Aleksandra Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Wypadek na S8. Zginęły dwie osoby

W wypadku zginęły dwie osoby – kierowcy cysterny oraz busa, natomiast jedna osoba – pasażer busa – została ranna.

"S8 – 368 km w kierunku Wrocławia na wysokości Czerniewic zablokowana! Kolizja dwóch pojazdów ciężarowych z pojazdem dostawczym. Na miejscu działają służby" – przekazał profil Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki na Facebooku.

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Policja podała, że zorganizowano objazd przez miejscowości Czerniewice, Lechów i Emilianów. "Kierowcy jadący w kierunku Wrocławia proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. Wybierając trasę, uwzględnijcie utrudnienia" – zaapelowała Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

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