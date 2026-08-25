Zełenski reaguje na wpis Tuska. "Dziękuję, drogi Donaldzie"

Premier Donald Tusk w poniedziałek zwrócił się do Ukraińców w Dniu Niepodległości Ukrainy.

"My, Polacy, wiemy, co znaczy płacić najwyższą cenę za niepodległość. Wiemy, co znaczą słowa »Za wolność waszą i naszą«. I dlatego Naród Polski jest dziś, w Dniu Niepodległości Ukrainy, całym sercem z walczącym Narodem Ukraińskim" – napisał na platformie X.

Zełenski reaguje na życzenia Tuska z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy

Na wpis szefa rządu zareagował Wołodymyr Zełenski.

"Dziękuję, drogi Donaldzie Tusku, za ciepłe życzenia z okazji Dnia Niepodległości i nieustającą solidarność z Ukrainą" – napisał w serwisie X.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że "jesteśmy wdzięczni Polsce i całemu polskiemu narodowi za to, że stoją u boku Ukrainy i Ukraińców od pierwszych dni pełnoskalowej agresji Rosji".

"Dziś, broniąc prawa wszystkich narodów Europy do życia w wolności, słowa »Za waszą wolność i naszą« nabierają ponownie szczególnego znaczenia. Razem pokonamy odwiecznego wroga i ochronimy nasze wspólne bezpieczeństwo" – dodał Wołodymyr Zełenski.

Dzień Niepodległości Ukrainy

24 sierpnia Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. Tego dnia 35. rocznica ogłoszenia niepodległości kraju. Ukraina, była republika ZSRR, stała się niezawisłym państwem 24 sierpnia 1991 roku, kiedy to Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła Akt Niepodległości.

Wołodymyr Zełenski w wygłoszonym w poniedziałek orędziu, powiedział, że "dziś naprawdę jest nam wszystkim bardzo, bardzo trudno, ale mocno trzyma nas za rękę pewna siła – wcale nie niewidzialna".– Jest to siła wspólnego kręgu: wzajemnego wsparcia, braku wątpliwości co do tego, kto stoi obok oraz wiary we wszystkich Ukraińców. I dopóki wróg nie przerwie tego naszego kręgu, dopóty Ukraina nie upadnie. Wywalczy swój pokój. I da radę – dodał.

Czytaj też:

Tusk zwrócił się do Ukraińców. "My, Polacy, wiemy, co znaczy płacić najwyższą cenę" Czytaj też:

Czarnek nie wytrzymał. Ostro skrytykował Trzaskowskiego i TVP w likwidacji