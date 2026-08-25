"Zbiera wyborców z referendum". Wiadomo, kto prowadzi w walce o Kraków

Znamy wyniki sondażu poparcia dla kandydatów na prezydenta Krakowa. Badanie przeprowadziła Opinia24 dla More in Common i Polityki Insight.

Największe poparcie uzyskał Łukasz Gibała – 25,2 proc. Na kolejnych miejscach znaleźli się: Monika Piątkowska – 15,3 proc., Daria Gosek-Popiołek – 8,7 proc., Michał Drewnicki – 7,6 proc., Aleksandra Owca – 4,3 proc., Bartosz Bocheńczak – 3,2 proc., Marian Banaś – 3,2 proc., Jan Hoffman – 3,2 proc., Michał Kmiotek – 1 proc. Inny kandydat/ka – 2,1 proc. Aż 25,2 proc. badanych deklaruje się jako niezdecydowani.

Druga tura niemal pewna

Gibała ma wyraźną przewagę nad pozostałymi wymienionymi kandydatami, ale odsetek osób, które nie wiedzą jeszcze, na kogo zagłosować, jest dokładnie taki sam jak jego poparcie. Polityka Insight wskazuje, że Łukasz Gibała "zbiera przede wszystkim wyborców, którzy w maju poszli na referendum i zagłosowali za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego (w tej grupie ma poparcie 43 proc.). Udało mu się też przekonać 9 proc. osób, które w II turze wyborów w 2024 r. zagłosowały na Miszalskiego. Na Gibałę chce oddać głos aż 49 proc. wyborców Konfederacji i 33 proc. wyborców PiS".

Z kolei Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL, "ma znacząco wyższe poparcie wśród mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 20 i 10 proc.), jest też popularna wśród osób po 60 r.ż. (25 proc.)".

"Po lewej stronie prowadzi Gosek-Popiołek. Kraków jest też polem rywalizacji dwóch lewicowych kandydatek: Darii Gosek-Popiołek z rządowej Nowej Lewicy i Aleksandry Owcy z opozycyjnego Razem" – czytamy.

Serwis wskazuje, że "w najbliższych dniach rozpocznie się kluczowy etap kampanii, który może istotnie wpłynąć na ostateczne wyniki głosowania. Rezultaty sierpniowego badania dla Polityki Insight wskazują, że na obecnym etapie Łukasz Gibała może być niemal pewny wejścia do II tury, duże szanse na to ma też Monika Piątkowska. O wynikach w II turze zdecyduje m.in. mobilizacja niezdecydowanych, gdzie istotnie większy potencjał wydaje się mieć kandydatka KO, a także to, jak silny okaże się negatywny elektorat Gibały, który od czasu głosowania w 2024 r. zraził do siebie sporą część lewicowego elektoratu".

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września 2026 r., a ewentualna II tura dwa tygodnie później.

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