Prezes PKOl Radosław Piesiewicz zatrzymany przez CBA

Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Działania służb zostały podjęte na zlecenie wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Radosław Piesiewicz zatrzymany przez CBA

Z opublikowanych w czwartek ustaleń mediów wynika, że sprawa ma związek z tzw. aferą Zondacrypto. Zatrzymania Piesiewicza w jego domu w Warszawie mieli dokonać funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, działający na zlecenie katowickiego wydziału Prokuratury Krajowej.

– Nie znamy zarzutów, pod jakimi miałby zostać zatrzymany […]. Mamy nieoficjalne potwierdzenie, że faktycznie w związku ze sprawą Zondacrypto – przekazał na antenie TVN24 dziennikarz Maciej Duda.

Wirtualna Polska i TVN 24 piszą, Piesiewicz miał dostać od szefa Zondacrypto Przemysława Krala m.in. zegarek o wartości 40 tys. euro w zamian za rzekome "załatwienie" problemów giełdy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Piesiewicz zaprzeczał tym informacjom i twierdzi, że zapłacił za zegarek gotówką.

Śledztwo ws. przekrętu w Zondacrypto

Przypomnijmy, że 3 sierpnia śledztwo ws. Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka, który zniknął w 2022 roku. Połączone śledztwo prowadzi obecnie śląski wydział PK.

Na początku kwietnia media informowały o tym, że giełda Zondacrypto może mieć poważne problemy z płynnością. Analiza, do której dotarły wówczas media, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy o 99 proc. W kwietniu Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła postępowanie w sprawie giełdy pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

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