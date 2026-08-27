"Czy lubię obcinać nogi?". Arłukowicz napisał o Giertychu

Roman Giertych poinformował we wtorek, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala, podejrzanego w sprawie Zondacrypto. Giertych jest jednocześnie posłem i wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

– Ja się z tym czuję źle. Ja tego do końca nie rozumiem. Uważam, że tu dochodzi do pomieszania ról – powiedział Sławomir Nitras, komentując decyzję Romana Giertycha.

Do jego słów odniósł się Bartosz Arłukowicz. Polityk zamieścił jednak dziwny, zaskakujący wpis.

"Do wszystkich wątpiących. Moralnie wzmożonych. I do Sławka. Czy jest fajnym obcinanie komuś nogi? Nie. Czy ktoś lubi obcinać nogi? Nie. Czy to przyjemny widok? Nie. Trzeba czasem obciąć nogę, żeby ratować życie? Tak. Ps. Lubię Giertycha. Czy lubię obcinać nogi? Nie. Ale umiem" – napisał europoseł KO.

Arłukowicz z zawodu jest lekarzem pediatrą.

Giertych: Od maja jestem obrońcą Krala, pracuję pro bono

Roman Giertych poinformował o swojej roli w sprawie we wtorek za pośrednictwem platformy X. – Uprzejmie informuję, że od maja br. jestem obrońcą mec. Przemysława Krala – napisał.

Giertych szerzej odniósł się do sprawy na antenie TVP Info. Zapewnił, że za reprezentowanie Krala nie otrzymuje wynagrodzenia. – Nie biorę pieniędzy, pracuję pro bono – powiedział. Wyjaśnił również, w jaki sposób doszło do nawiązania kontaktu z Kralem. – Zdecydowałem się na prowadzenie tej sprawy tak jak prowadziłem sprawę Tomasza Mraza ws. Funduszu Sprawiedliwości. Pan Kral sam zwrócił się do mnie przez jedną z osób ze swojej rodziny – mówił.

Pytany o motywację swojego klienta, Giertych odpowiedział: – Do końca nie wiem. Adwokat nie wchodzi w duszę klienta. W tego typu sprawach najczęstszą motywacją jest chęć uniknięcia surowego wyroku.

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