"Największa afera III RP"? Nitras wskazał na konkretnego polityka

Nowa odsłona afery Zondacrypto. Poseł PiS Michał Moskalal spotkał się na Ibizie z Przemysławem Kralem. Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec ujawnił kulisy tajnego posiedzenia rządu. – My naprawdę mamy do czynienia z, moim zdaniem, największą chyba aferą od III Rzeczpospolitej. Przecież oni kupili sobie ustawę. Zondacrypto kupiła sobie ustawę, Kancelaria Prezydenta trzykrotnie wetowała ustawę regulującą ten rynek – powiedział Sławomir Nitras w Polsat News.

– Dzisiaj dla nikogo nie jest tajemnicą, że byli finansowani, i Republika, i politycy PiS-u, i pan prezydent Nawrocki byli finansowani przez Zondacrypto. I oni dzisiaj tego logo nie pokazują? To logo dzisiaj powinno tam wisieć. Czy dumnie, to jest inna sprawa. Ono się cieniem kładzie na tych wszystkich projektach społecznych – kontynuował.

Nitras oskarża Boguckiego

Następnie Nitras wprost oskarżył Zbigniewa Boguckiego. Jego zdaniem jest poważne podejrzenie, że Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej "był mózgiem tej politycznej operacji", która miała na celu blokowanie regulacji dotyczących Zondacrypto.

– Czym jest Zondacrypto? Tu z jednej strony ludzie stracili pieniądze, ja tego nie lekceważę, ale przede wszystkim Zondacrypto jest gigantyczną aferą, jest firmą, przez którą prano brudne pieniądze. Nie wiem, czy nie terroryści, nie wiem, czy nie ludzie, którzy czerpią korzyści z nierządu, nie wiem, czy nie ludzie, którzy z nielegalnego hazardu czerpią korzyści, z przestępstw – mówił polityk KO.

Nitras dodał następnie, że Bogucki korzystał z procederu prania brudnych pieniędzy. – Oni za pomocą tej firmy prali brudne pieniądze. A kto korzystał z tych pieniędzy? Politycy, szeroko pojęci politycy obozu PiS-u i pan Bogucki, ja nie wiem, czy on ma wystarczającą wyobraźnię, bo to dosyć młody, bardzo elokwentny, ale to nie znaczy, że doświadczony politycznie człowiek, dosyć nowy w polityce – mówił dalej. Następnie stwierdził, że Bogucki "wziął na siebie odium bycia twarzą tej całej operacji".

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