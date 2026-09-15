Nawrocki kontra Onet. Ruszył proces

27 maja 2025 r., a więc jeszcze przed drugą turą wyborów prezydenckich, Karol Nawrocki złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew cywilny przeciwko Ringier Axel Springer Polska, wydawcy Onetu. Chodzi o głośną publikację portalu z kampanii wyborczej. W tekście dziennikarze Jacek Harłukowicz i Andrzej Stankiewicz napisali, że popierany przez PiS kandydat na prezydenta "uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz".

"Tak twierdzą jego ówcześni koledzy z ochrony, z którymi rozmawiał Onet" – stwierdzono. Portal nie cytował jednak swoich źródeł z nazwiska. "Ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo nasi rozmówcy chcą pozostać anonimowi. Ale biorą odpowiedzialność za swe słowa – deklarują, że są gotowi złożyć zeznania przed sądem" – wskazano w artykule.

Prezydent domaga się przeprosin od Onetu. Portal uważa, że nie ma do tego podstaw, bowiem nie popełniono przestępstwa – dziennikarze podtrzymują, że artykuł jest zgodny z prawdą. Warto również zaznaczyć, że pełnomocnicy Karola Nawrockiego nie zgodzili się na mediację.

Ruszył proces Nawrockiego przeciwko Onetowi

Proces rozpoczął się we wtorek, 15 września 2026 r. Sąd będzie badał, czy publikacja naruszyła dobra osobiste Karola Nawrockiego (dobre imię, cześć lub reputację).

Wtorkowa rozprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. W jej trakcie ma zostać przesłuchanych pięcioro świadków.

"Sąd oddalił przed chwilą wniosek pełnomocników Onetu o odbycie całej sprawy przy drzwiach otwartych. Argumentując swoją decyzję troską o spokojny i prawidłowy przebieg procesu" – relacjonował na platformie X dziennikarz Jacek Harłukowicz.

Przypomnijmy, że Nawrocki złożył także prywatny akt oskarżenia w trybie karnym przeciwko Stankiewiczowi i Harłukowiczowi. Chodzi o art. 212 Kodeksu karnego, który mówi o zniesławieniu, w tym za pomocą środków masowego komunikowania. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa w biurze prasowym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, pierwsza rozprawa w tym procesie została zaplanowana na 12 listopada 2026 r.

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