Nawrocki nie odpuścił Onetowi. Chodzi o głośną publikację

Już 27 maja w Sądzie Okręgowym w Warszawie Karol Nawrocki złożył pozew cywilny przeciwko Ringer Axel Springer Polska.

Portal wirtualnemedia.pl ustalił, na jakim etapie jest obecnie sprawa. "Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą XVV C C 711/25. Referentem sprawy jest sędzia Aleksandra Orzechowska. Postanowieniem z 25 czerwca sąd skierował strony do mediacji. W sprawie nie został wyznaczony termin rozprawy i obecnie nie można przewidzieć czy i kiedy zostanie wyznaczony, ponieważ zależeć to będzie od wyników mediacji" – przekazał portalowi Sąd Okręgowy w Warszawie.

Prawnik RASP, Jakub Kudela, poinformował z kolei, że "te mediacje skończyły się, zanim tak naprawdę się zaczęły". "Karol Nawrocki domaga się przeprosin od Onetu. Onet uważa, że nie ma podstaw, bo nie popełniono przestępstwa, artykuł jest zgodny z prawdą" – dodał.

Drugi – prywatny akt oskarżenia – trafił do Sądu Rejonowego na warszawskim Mokotowie 28 maja. Wirtualnemedia.pl informują, że sygnatura sprawy to IIIK248 / 25. Prywatny akt oskarżenia złożono przeciwko Andrzejowi S. oraz Jackowi H. z artykułu 212 par. 1 i 2 kodeksu karnego.

"Co do prywatnego aktu oskarżenia, wnieśliśmy o umorzenie sprawy, bo naszym zdaniem także nie ma do niej żadnych podstaw. Sędzia się jeszcze do tego nie odniosła, pewnie jest na urlopie. Sprawa pewnie rozpocznie się, według mojej wiedzy, na początku września" – powiedział portalowi prawnik RASP.

Głośny tekst Onetu z kampanii wyborczej

W tekście opublikowanym 26 maja – tuż przed drugą turą – portal Onet.pl napisał, że popierany przez PiS kandydat na prezydenta "uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz". "Tak twierdzą jego ówcześni koledzy z ochrony, z którymi rozmawiał Onet" – napisano. Portal nie cytował jednak swoich źródeł z nazwiska. "Ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo nasi rozmówcy chcą pozostać anonimowi. Ale biorą odpowiedzialność za swe słowa – deklarują, że są gotowi złożyć zeznania przed sądem" – wskazano w artykule. Tuż po publikacji tekstu Karol Nawrocki zapowiedział, że pozwie portal.

