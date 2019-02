"Brawo kadra i brawo uczniowie". Ks. Lemański zachwycony "Polonezem Równości"

"W głowach i sercach takich młodych ludzi, rodzi się przyszłość naszego kraju. Brawo "Bednarska". Brawo kadra i brawo uczniowie" – napisał na Facebooku ks. Wojciech Lemański. "Tylko czy to jedna jaskółka, czy też znak nowego myślenia młodych ludzi?" – dodał.

Komentarz duchownego odnosi się do studniówki społecznego liceum "Bednarska". Jej uczniowie - oprócz tradycyjnego - zatańczyli "Poloneza Równości". W tym drugim zatańczyli chłopcy z chłopcami i dziewczęta z dziewczętami. Nie wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w przedsięwzięciu są homoseksualistami. Jak twierdzą, chodziło o okazanie wsparcia gejom i lesbijkom. Inicjatywa miała wyjść od samych uczniów, jednak była to wspólna akcja Stowarzyszenia "Miłość Nie Wyklucza", Fundacji "Parada Równości" oraz Ben and Jerry’s.