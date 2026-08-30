Bóg dał ręce, żeby brać

w których to 12 księgach spisanych wierszem Adam Mickiewicz nie tylko opowiedział historię szlachecką z lat 1811 i 1812, lecz także – jak się okazuje – wyprorokował to wszystko, czego dziś jesteśmy świadkami. A my, o czym dowiedzieliśmy się ostatnio od naszego złotoustego premiera Tuska, jesteśmy już o krok od tego, by stać się potęgą morską. I to w wymiarze militarnym – podkreślił premier.